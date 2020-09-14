YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Şantiyeden aydınlatma kablosu çalan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Şantiyeden aydınlatma kablosu çalan 4 kişiden 2’si tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şantiyeden aydınlatma kablosu çaldıktan sonra jandarma ekiplerince yakalan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi.

Şantiyeden aydınlatma kablosu çalan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şantiyeden aydınlatma kablosu çaldıktan sonra jandarma ekiplerince yakalan 4 kişiden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir şirkete ait şantiye alanı içerisinden aydınlatma kabloları çalındı. Firma yetkilileri durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ekiplerin takibi sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen S.D., T.Y., E.Y. ve E.K. isimli 4 kişi yakalanarak göz altına alındı. Şüpheli şahıslardan S.D. ve E.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra T Tipi cezaevine gönderildi.
T.Y. ve E.Y. isimli şüpheli şahısların ise ifadelerinin alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:01
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Gebze
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.