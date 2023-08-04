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Şap hastalığı görülen ilçede bir köy karantinaya alındı, hayvan pazarı kapatıldı

04.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde şap hastalığı görülen köy karantinaya alınırken, hayvan pazarı da kapatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde bir hayvandan alınan numunede SAT-2 virüsüne rastlanıldı. Şap hastalığının tespit edilmesi üzerine köy ve 10 kilometrelik mesafesi, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. İlçede bulunan hayvan pazarı kapatıldı. İlçede aşılama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Taşköprü İlçe Tarım Müdürü Mehmet İpek, "İlçemizde bulunan hayvan pazarını kontrol amacıyla kapattık. Geçtiğimiz haftalarda Karapürçek köyünde alınan bir numune de SAT-2 virüsüne rastladık. Kontrol amacıyla köy ve 10 kilometrelik mesafesi karantina altına alındı. Taşköprü ilçemizde şu an için şap hastalığı mevcut. Komple aşılama çalışmaları yapıldı. Şimdi ekiplerimiz tarafından ikinci aşılama işlemleri yapılacak. Yapılan aşılar yerli ve çok kuvvetli. Hayvan şap hastalığına yakalanmış olsa bile iğne olduktan bir süre sonra atlatıyor. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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