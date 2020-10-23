Sapakpınar Mahallesi’nde üçüncü parke hamlesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sapakpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde olduğu gibi köylerde de güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Sapakpınar Mahallesi Yeni Yerleşim Mevkii’nde 450 metre uzunluğundaki yolda parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. İlk aşaması 2019 yılının Temmuz ayında, ikinci aşaması 2020 yılının Mart ayında tamamlanan çalışmaların üçüncü aşamasında 2 bin 500 metrekare parke ve bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşla sık sık bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sapakpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla sohbet ederek talepleri not alan Başkan Hürriyet, çalışma tamamlandıktan sonra diğer ihtiyaçların da zamanla giderileceğini belirtti. Yoğun bir tempoyla kentin dört bir tarafında yolları daha güvenli hale getirmeye devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sapakpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden çalışmalarını hafta sonu tamamlamış olacak.



