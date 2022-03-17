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Sapanca Gölü'nde su seviyesi son 7 yılın zirvesine ulaştı

17.03.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan gölde su seviyesi 32,29 metre ölçüldü

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesinin 32,29 metreyle son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gölün korunma ve muhafazası noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıldığı belirtildi.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) yönetimi tarafından kurulan özel ekiple gölün 24 saat boyunca anlık takip edildiği aktarılan açıklamada, göl havzasındaki kirliliği önlemek ve su kalitesini yükseltmek için biyolojik alanda da çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Göldeki kayıp kaçak kullanımla da çok ciddi mücadele edildiği belirtilen açıklamada, su takip merkezinde gölden alınan numuneler üzerinde mühendislerce inceleme yapıldığı bilgisine yer verildi.

Sapanca Gölü'nün Marmara Bölgesi'ndeki iki büyükşehrin içme suyu ihtiyacını karşıladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son yapılan ölçümlerde ise gölle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Maksimum noktası 32,21 olarak belirlenen Sapanca'nın seviyesi özellikle bereketli kar yağışlarından sonra 32,29'a kadar yükseldi. Uzmanlar bu ölçümün göl için son 7 yılda yapılan en yüksek ölçüm olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de tektonik göller listesinin en başında olan Sapanca Gölü, bu şekilde korunduğu ve yağışlar bölge için kuvvetli seyrettiği sürece gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılacak. Dünyanın kuraklık tehdidini konuştuğu, su kaynaklarının kuruyup yok olduğunu tartıştığı böyle bir dönemde yaşadığımız bu güzel gelişme bizleri mutlu etmiştir."

Açıklamada, gölün muhafazası için aynı gayretle çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

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