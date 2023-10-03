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Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi son yağışlarla 6 santimetre arttı

03.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 31,74 metre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 gündür etkili olan yağışların ardından Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi 6 santimetre daha yükseldi.

Yüce, yaklaşık 3 milyon vatandaşa nefes olan gölün, Türkiye'deki barajlar ile içme suyu kaynaklarının etkilendiği kurak dönemden risksiz geçtiğine dikkati çekti.

Yüce, maksimum seviyesi 32,20 metre olan gölün şu anda 31,74 metrelerde seyrettiğini bildirerek, riskli sürece girilmemesi için vatandaşlara "su tasarrufu" yapmaları çağrısında bulundu.

Şehirde içme suyu ihtiyacını karşılayan Akçay Barajı'nı da anlık olarak takip ettiklerini anlatan Yüce, kaynakların yükünü azaltmak için 16 ilçenin tamamında sondaj çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Yüce, Sapanca Gölü'nün Türkiye'deki en kaliteli içme suyu kaynakları arasında yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sapanca Gölü'ne gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü Türkiye'de sahip olunan en muhteşem tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. PH değeri bakımından en zengin minerale sahip gölümüzde kaçak su çekimlerine, suya zarar verecek faaliyetlere ve çevre kirliliğine asla müsaade etmiyoruz. SASKİ'nin mühendis ve ekipleri göl çevresindeki tesislerde ve göl havzasında 7/24 takipte. Suyumuzu sürekli laboratuvar ortamında inceliyor, daha kaliteli verim almak için çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Sakarya artış

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