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Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.02.2020 18:58 | Son Güncelleme

Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleyi kaliteli içmesuyu ile buluşturan 19 kilometre uzunluğa sahip Sapanca İçmesuyu Projesi tamamlandı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapımına başlanan Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye kaliteli içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı.

Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleyi kaliteli içmesuyu ile buluşturan 19 kilometre uzunluğa sahip Sapanca İçmesuyu Projesi tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapımına başlanan Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye kaliteli içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı. 19 kilometre uzunluğundaki Sapanca İçmesuyu Projesi’yle Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde dünya standartlarında arıtılan ve Arifiye’ye ulaştırılan su, çelik isale hattı sayesinde Sapanca’ya iletilmeye başlandı. 15 milyon değerindeki proje kapsamında aynı zamanda 3 bin metreküplük bir depo inşası ve 3 bin ile bin metreküp hacme sahip 2 mevcut depo da revize edildi. Güldibi, Gazipaşa, Yeni, Rüstempaşa, Çayiçi, Camicedit ve Kuruçeşme Mahallerinde bu proje sayesinde su kesintisi de tarihe karışacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye arıtılmış su verilmeye başlandı.
15 milyon değerindeki yatırımı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ve bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Tamamlanan proje sayesinde Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahallemizi kaliteli içme suyuyla buluşturduk. Son zamanlarda Sapanca’nın nüfusundaki artış sebebiyle proje kapsamında inşa ettiğimiz 3 bin metreküplük bir depo ve 3 bin ile bin metreküp hacme sahip 2 mevcut deponun da revize edilmesiyle bölgede su kesintisi tarihe karışacak. İnsan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci gereksinim olan suyu şehrin her noktasına en kaliteli şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz projemiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.
SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sapanca’nın merkezine kaliteli ve bol miktarda içmesuyunu ulaştırırken aynı zamanda inşa ettiğimiz ve revize ettiğimiz su depoları sayesinde su kesintilerinin de önüne geçeceğiz. Son teknolojiyi kullandığımız su depolarına kurduğumuz otomasyon sistemi ile anlık olarak depolarının takibini yapabileceğiz. 19 kilometre uzunluğuna sahip çelik isale hattı ile Sapanca’nın sürekli artan nüfusunun su ihtiyacını kolaylıkla gidereceğiz. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde arıtılan suyumuz çelik isale hattı sayesinde Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye ulaştı” diye konuştu.

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Eser Eczanesi
Merkez
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Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
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