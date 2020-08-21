Sapanca MYO’da görev değişimi

SUBÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Burhanettin Zengin atandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Burhanettin Zengin atandı. Zengin görevi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ile Prof. Dr. Naci Çağlar, Sapanca MYO’da görevli akademisyen ve personellerin de yer aldığı devir teslim töreninde Prof. Dr. Oğuz Türkay’dan devraldı. Türkay, yakın bir zamanda Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine getirilmişti.

Oğuz Türkay’ın iki yıldır başarılı işler yaptığını dile getiren Rektör Sarıbıyık, “Kendisi artık Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yapacak. Biz de hem kendi birimi ile hem de diğer birimlerle koordineli çalışabilecek bir müdür arayışındaydık. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde daha önce bu okulda müdür yardımcılığı da yapmış olan Burhanettin hocamızda karar kıldık. Oğuz hocamıza da vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Burhanettin hocamızın da tecrübe ve gayretlerini biliyoruz. Dolayısıyla burada da aynı uyum ve kararlılıkla başarılı olacağına inanıyoruz. Burası bizim kıymetli bir okulumuz. Üniversitemizin doluluk oranı en yüksek okullarımızın başında geliyor. Sizlerin de gayretleri ile adım adım üniversitemizi daha ileriye götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Sapanca MYO’nun köklü bir okul olduğu dile getiren Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Üniversitemizde açık kapı politikası hâkim. İnsanlar birbirlerine odaklıdır, çözüm üretmeye çalışır. Burada görev yaptığım süre içerisinde gerek ders kalitesi, gerekse idari işlerin yönetilmesi ve yönlendirilmesinde çok destek gördüm. İstişare mekanizmalarımız hep açık oldu. Rektör hocamızın şahsında bütün ekibe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Niteliğe dokunmak suretiyle burada çok güzel işler yapılabilir. Burhanettin hocamı yıllardır tanırım. Buraya çok katkısı olacak. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Müdürlük görevine layık görüldüğü için Rektör Sarıbıyık’a teşekkür eden Prof. Dr. Burhanettin Zengin, “Dinamik, çalışmayı seven, teknolojiyle barışık bir insanım. Oğuz hocamız burada kısa bir süre görev yapmış olmasına rağmen iyi işler başardı. Ama gözü arkada kalmasın, bu ekiple, aynı aşk ve şevkle başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu konuda arkadaşlarımıza da güveniyoruz. Herkes için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

