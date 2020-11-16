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Sapanca’dan Yuvacık’a su takviyesinin maliyeti 1 milyon 968 bin lira

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Düşük yağışlar sonrasında Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında sus seviyesinin azalması sonucu 1 milyon 968 bin TL enerji maliyetle Sapanca Gölü’nden pompa ile 8.3 milyon metreküp su alındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaelililere kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırabilmek için çalışıyor.

Sapanca’dan Yuvacık’a su takviyesinin maliyeti 1 milyon 968 bin lira

Düşük yağışlar sonrasında Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında sus seviyesinin azalması sonucu 1 milyon 968 bin TL enerji maliyetle Sapanca Gölü’nden pompa ile 8.3 milyon metreküp su alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaelililere kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırabilmek için çalışıyor. Yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı’nın seviyesinin düşmesinden dolayı Sapanca gölünden su alımına başlandı. 23 Eylül, 16 Kasım tarihleri arasındaki 55 günlük süre içerisinde Sapanca Gölü’nden toplamda 8 milyon 295 bin 321 metreküp su alımı gerçekleştirildi.
Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine 22 kilometrelik isale hattı üzerinden yapılan su alımı ile 55 günlük süre içerisinde 3 milyon 137 bin 780 kilowatt elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu tüketim neticesinde 1 milyon 968 bin 627 TL ek işletme maliyeti oluştu. Ekonomik şartları dahilinde artan işletme maliyetleri ve yapılan büyük yatırımlarla birlikte 30 büyükşehir belediyesi içinde fiyatlandırma uygulamasında en uygun su fiyatı sıralamasında 25. sırada yer alıyor.

Sapanca’dan Yuvacık’a su takviyesinin maliyeti 1 milyon 968 bin lira

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