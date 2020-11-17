Sapanca'nın yeni gözdesi kivide fiyat da rekolte de yüksek

Başar, "Bu sene 450-500 ton rekolte bekliyoruz. Bakımı kolay, Sapanca için alternatifi iyi olan bir ürün, iklimi sayesinde iyi verim alınıyor. Önümüzdeki senelerde bu rakam baya yukarı çıkabilir." diye konuştu.

Sapanca'da yaklaşık 200 hektar alanda ekimi yapılan kivi, masrafının az bakımının kolay olması nedeniyle son yıllarda çiftçilerin en çok tercih ettiği meyveler arasında yer alıyor.

Kivi üreticisi Reşit Yüzücü de bahar aylarında kiviyi dondan korumak için uğraştıklarını bu sayede verimin yüksek olduğunu dile getirdi. Yüzücü, "Bu yıl rekolte elhamdülillah iyi, ileriki günlerde bu katlanarak gidecek. Kivi nemi çok seviyor. Nemli havaya katlanıyoruz ama karşılığını da alıyoruz. O yüzden yeni bahçelere kiviyi öneriyorum." dedi.

Sapanca'da üreticilerin son zamanlarda kiviye yöneldiğini söyleyen Yüzücü, şunları kaydetti:

"30 yıl önce can eriği, kirazı meşhurdu ama kiviyi bilmiyorduk. Eriğin de getirisi iyi. Şu ortamda armut, narenciye bitti. 20 yıl önce elmaya yönelindi. Depremden sonra 1-2 kivi bahçesi yapıldı, tavsiyeyle kiviye dönüldü. Kiraz, armut, erik, hangi meyve ve sebzeyi söylerseniz söyleyin kivi hepsinin önüne geçiyor. Çocuklar dahi toplayabiliyor. Merdiven veya yükseğe çıkma olayı yok, bütün işçiliği alttan. Aşırı masrafımız da olmuyor. Kirazın hasadı çok zordur. Bir kişi 50-60 kilogram kiraz toplar ama kivide 1 ton toplar."

Yüzücü, "Tüccarlarımız gelip bizden malları toplar. İhracat durumu varsa ihracata gider ama şu güne kadar hala iç piyasaya yetiştiremiyoruz, ihracata daha gelemedik. İleriki günlerde inşallah ihracat da olacak. Bize lazımken dışarı veremiyoruz." dedi.