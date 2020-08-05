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Şaphane Kaymakamı anız yakılmaması konusunda uyardı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, biçerdöverle hasat sonrasında tarla üzerinde kalan sap ve anız artıklarının yakılmasının zararları hakkında uyarılarda bulundu.Kaymakam Mahmutoğlu yaptığı açıklamada, ’’Anız yakma esnasında toprağın en üst katmanında sıcaklık yükselmesi sebebiyle organik madde yok olur ve toprak su ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir.

Şaphane Kaymakamı anız yakılmaması konusunda uyardı

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, biçerdöverle hasat sonrasında tarla üzerinde kalan sap ve anız artıklarının yakılmasının zararları hakkında uyarılarda bulundu.
Kaymakam Mahmutoğlu yaptığı açıklamada, ’’Anız yakma esnasında toprağın en üst katmanında sıcaklık yükselmesi sebebiyle organik madde yok olur ve toprak su ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir. Anız yakılması sonrasında tarımsal üretim için gerekli olan mikroorganizmalar yok olduğundan dolayı toprak verimliliği azalır. Hastalık ve yabancı ot gelişimi artır. Oluşan yoğun duman havanın kirlenmesine sebep olmakta ayrıca yol kenarlarında görüş mesafesini engelleyerek trafik kazalarına sebep olmaktadır. Çevrede hasat edilmemiş olan tarlalar ile yerleşim yerleri ve ormanlar da zarar görmekte ayrıca söz konusu yangınların meskun mahallere sıçraması sonucunda can ve mal kaybı oluşmaktadır. Anızların yakılması sonrasında doğada yaşayan çeşitli yaban hayvanları da zarar görmekte ve doğal yaşam döngüsü bozulmaktadır’’ dedi.
Mahmutoğlu, ’’Ülkemizde kanunlarla anız yakımı önlenmeye çalışılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (L) bendinde "Anız yakanlara her dekar için idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." hükmü geçmektedir. Yine ormana 4 km mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanunu 31. ve 32 . maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Söz konusu yukarıdaki zararların önüne geçilmesi amacıyla faydadan çok zarar veren anız yakımı bırakılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

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