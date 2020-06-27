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Şaphane pazarında korona virüs tedbirleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.06.2020 07:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta Cuma günleri kurulan pazarda ilçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz ile birlikte korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına dair incelemelerde bulundu.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımız ve esnafımız genel itibarıyla kurallara uyuyor, biz özellikle esnafımızın maske ile burunlarını da kapatmaları konusunda kendilerini uyardık.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta Cuma günleri kurulan pazarda ilçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz ile birlikte korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına dair incelemelerde bulundu.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımız ve esnafımız genel itibarıyla kurallara uyuyor, biz özellikle esnafımızın maske ile burunlarını da kapatmaları konusunda kendilerini uyardık. Pazar esnafı ve vatandaşlardan başta sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle alınan tedbirler kapsamında 4 Nisan Cumartesi tarihinden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken söz konusu denetlemede Şaphane’de vatandaşların maske takma kuralına uyduğu görüldü’’ ifadelerini kullandı.

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