YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şaphane pazarında önlemler en üst seviyede

Şaphane pazarında önlemler en üst seviyede

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her Cuma açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimleri nedeniyle olağanüstü tedbirler alındı.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle pandemi konusunda sıkı denetimlerde bulunuyoruz.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her Cuma açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimleri nedeniyle olağanüstü tedbirler alındı.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle pandemi konusunda sıkı denetimlerde bulunuyoruz. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satışını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek. Son dönemde yükselişte olan vakaların inişe geçmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.