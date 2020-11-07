Şaphane pazarında önlemler en üst seviyede

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her Cuma açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimleri nedeniyle olağanüstü tedbirler alındı.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle pandemi konusunda sıkı denetimlerde bulunuyoruz. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satışını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek. Son dönemde yükselişte olan vakaların inişe geçmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz’’ dedi.

