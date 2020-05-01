YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şaphane vişnesine tescil belgesi

Şaphane vişnesine tescil belgesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi ve Kütahya’nın önemli vişne üretim merkezlerinden olan Şaphane’de ’’Şaphane vişnesi’’ tescil belgesi alınması sevinçle karşılandı.Şaphane Ziaraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize özgü vişnemizin ’’Şaphane Vişnesi’’ olarak tescil belgesini aldık.

Şaphane vişnesine tescil belgesi

Ege Bölgesi ve Kütahya’nın önemli vişne üretim merkezlerinden olan Şaphane’de ’’Şaphane vişnesi’’ tescil belgesi alınması sevinçle karşılandı.
Şaphane Ziaraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize özgü vişnemizin ’’Şaphane Vişnesi’’ olarak tescil belgesini aldık. Bu belge vişnemizin pazarlanmasında ilçemizin tanıtımında önemli bir belgedir. ilçemize çevremize hayırlı olsun. Bu belgenin alınmasında mücadele veren kişi ve kurumlara Ziraat Odası Başkanlığı olarak teşekkür ederiz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aybike Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Saniye Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.