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Şaphane’de 65 yaş üstü bin 465 vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Korana virüs Covid-19 ile mücadelede talimatları doğrultusunda oluşturulan Şaphane Vefa Sosyal Destek Grubu ilçenin en ücra köylerine giderek yaşlı vatandaşlara hizmet götürüyor.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız tespit edilmiş ve bin 487 vatandaşımız kolluk kuvveti, sağlık ekibi, mahalle ve köy muhtarı ve din görevlisinden oluşan ekibimizle her birisi hanesinde ziyaret edilmiştir.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın Korana virüs Covid-19 ile mücadelede talimatları doğrultusunda oluşturulan Şaphane Vefa Sosyal Destek Grubu ilçenin en ücra köylerine giderek yaşlı vatandaşlara hizmet götürüyor.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız tespit edilmiş ve bin 487 vatandaşımız kolluk kuvveti, sağlık ekibi, mahalle ve köy muhtarı ve din görevlisinden oluşan ekibimizle her birisi hanesinde ziyaret edilmiştir. Bu vatandaşlarımıza gerekli tebliğler yapılmış, her birinin sağlık kontrolleri yapılmış, Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim numaraları bırakılarak gerekli kontroller yapılmıştır. Bu süreçte Şaphane Vefa Sosyal Destek Grubu ‘nun değerli üyelerinden Kızılay Şaphane Temsilciği 60 adet gıda paketi ve 400 kilogramlık kıyma ve kavurma paketi desteği sağlamış, Şaphane Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı olarak 200 adet gıda hijyen paketi ve maddi desteği ile katılmıştır. Muhtarlarımız ve din görevlilerimiz vatandaşlarımızı her gün ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir’’ dedi.

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