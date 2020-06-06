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Şaphane’de dijital tarım dönemi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane İlçe Kaymakamlığı Gıda tedarik zincirinde verimliliği ve çok yönlü memnuniyeti artıracak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi uygulamasına, yayınladığı bir bildiri ile ilçedeki tüm üreticileri davet etti.Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ’’Vişne ve kiraz üretiminde Türkiyenin önemli merkezlerinden olan Şaphane ilçemizdeki üreticilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesi için (DİTAP) projesi uygulamasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığına başvurmaları halinde kayıt olmaları için yardımcı olunacaktır.

Kütahya’nın Şaphane İlçe Kaymakamlığı Gıda tedarik zincirinde verimliliği ve çok yönlü memnuniyeti artıracak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi uygulamasına, yayınladığı bir bildiri ile ilçedeki tüm üreticileri davet etti.
Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ’’Vişne ve kiraz üretiminde Türkiyenin önemli merkezlerinden olan Şaphane ilçemizdeki üreticilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesi için (DİTAP) projesi uygulamasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığına başvurmaları halinde kayıt olmaları için yardımcı olunacaktır. Ürün zaiyatını önleyen bu sisteme üye olacak üreticilerin E - Devlet sistemine girecekleri şifrelerinin yanlarında olması gerekmektedir’’ denildi.

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