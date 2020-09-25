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Şaphane’de DPÜ Meslek Yüksekokulu için arazi alımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu arazisinin genişletilmesi için belediye tarafından arazi alımı yapıldığı bildirildi.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Meslek Yüksek Okulumuzun gelişmesi ve genişlemesi için ilçemiz halkından Ahmet Yılmaz’a ait ahşap ev ve bahçe belediyemiz tarafından rızai pazarlık ile satın alınmıştır.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu arazisinin genişletilmesi için belediye tarafından arazi alımı yapıldığı bildirildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Meslek Yüksek Okulumuzun gelişmesi ve genişlemesi için ilçemiz halkından Ahmet Yılmaz’a ait ahşap ev ve bahçe belediyemiz tarafından rızai pazarlık ile satın alınmıştır. Amacımız Melek Yüksek Okulu arazisinin genişlemesi ve daha fazla sosyal faaliyet alanı için arazi temini yapmak. İlçemize ve okulumuza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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