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Şaphane’de enerji yatırımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde elektrik üretimi ve seracılık faaliyetleri yapılması için çalışmaların başladığı bildirildi.Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Karacaderbent Mahallesi’nde Genç Grup Enerji firması tarafından elektrik üretimi yapılması için tesis yapma çalışmalarına başlanmıştır.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde elektrik üretimi ve seracılık faaliyetleri yapılması için çalışmaların başladığı bildirildi.
Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Karacaderbent Mahallesi’nde Genç Grup Enerji firması tarafından elektrik üretimi yapılması için tesis yapma çalışmalarına başlanmıştır. Maden Teknik Arama tarafından bölgede bulunan193 derecelik sıcak sudan, elektrik üretimi Jeotermal ve sera yatırımları yapılması planlanmaktadır. İlçe ekonomisi için son derece önemli olan bu yatırımın Şaphanemize hayırlı olmasını diliyorum.

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