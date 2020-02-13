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Şaphane’de ’’Hayat boyu öğrenme’’ toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’’Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu’’ toplantısı gerçekleştirildi.Şaphane Kaymakamımı Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, kurum ve okul müdürleri katıldı.Eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar hakkında kararlar alınan toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’’Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu’’ toplantısı gerçekleştirildi.
Şaphane Kaymakamımı Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, kurum ve okul müdürleri katıldı.
Eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar hakkında kararlar alınan toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi.

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