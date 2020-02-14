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Şaphane’de ’’Obezite ile Mücadele’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesi İlkokulu’nda velilere yönelik beslenme dostu okul projesi kapsamında ’’Obezite ile Mücadele’’ semineri verildiği bildirildi.Şaphane İlkokulu Toplantı Salonu’nda Diyetisyen F.

Kütahya’nın Şaphane ilçesi İlkokulu’nda velilere yönelik beslenme dostu okul projesi kapsamında ’’Obezite ile Mücadele’’ semineri verildiği bildirildi.
Şaphane İlkokulu Toplantı Salonu’nda Diyetisyen F. Beyza Bayri tarafından verilen seminere çok sayıda veli katıldı. Özellikle obezite ile mücadele, enerji ve besinler konularında velilere doğru beslenme kurallarının anlatıldığı seminere veliler yoğun ilgi gösterdi
Velilere yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirten Okul Müdürü Fuat Bayri, ’’Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bilinçli velilere ihtiyacımız var. Başarı ancak bilinçli velilerle sağlanabilir. Eğitimlerimiz devam edecek’’ dedi.

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