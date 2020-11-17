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Şaphane’de pazar denetimleri sıkılaştırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 08:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) vakalarının son dönemde artış göstermesinden dolayı çok sıkı tedbirlerin uygulandığı bildirildi.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunuyoruz.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) vakalarının son dönemde artış göstermesinden dolayı çok sıkı tedbirlerin uygulandığı bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunuyoruz. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Özellikle maske kullanımı konusunda tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz. Maskenin ağız ve burunu kapatacak şekilde takılması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Korona virüs vakalarının düşüşe geçmesi için kolluk kuvvetlerimiz var gücüyle mücadele ediyor’’ dedi.

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