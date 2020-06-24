YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.06.2020 06:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe merkezinde bulunan tüm şehit ailelerini ziyaret etti.Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Musa Arı eşlik etti.Ziyaretinde şehit aileleriyle yakından ilgilenerek istek ve arzularını dinleyen Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve kapılarının daima şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.Şehit aileleri Kaymakam Mahmutoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Devletimiz adına bizleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta bizleri ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ediyoruz’’ dediler.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe merkezinde bulunan tüm şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Musa Arı eşlik etti.
Ziyaretinde şehit aileleriyle yakından ilgilenerek istek ve arzularını dinleyen Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve kapılarının daima şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri Kaymakam Mahmutoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Devletimiz adına bizleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta bizleri ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ediyoruz’’ dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’tan baro başkanlarına destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’tan baro başkanlarına destek

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.