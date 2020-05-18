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Şaphane’de taksiler dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından ilçede görev yapan tüm taksiler Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçemizde faaliyet gösteren taksici esnaflarımızın araçlarının hijyen ve dezenfektan çalışmaları belediyemiz tarafından yapılmıştır.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından ilçede görev yapan tüm taksiler Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçemizde faaliyet gösteren taksici esnaflarımızın araçlarının hijyen ve dezenfektan çalışmaları belediyemiz tarafından yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarıdır. İnceğiz köyümüz Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştır. Yetkili makamlarımız ve belediyemiz 24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz. Rabbim tez zamanda bu salgından ilimizi ve tüm ülkemizi kurtarsın’’ ifadelerini kullandı.

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