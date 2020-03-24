Şaphane’de yaşlılar için Korana virüs önlemleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ toplantısı Kaymakam Tayyar Emre Mahmetoğlu başkanlığında Belediye Sinema Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, daire amirleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmetoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Toplantıda, Korana virüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler ve yayınlanan genelgeler hakkında bilgi verildi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlamalar hakkında bilgi verilerek, bu çalışmalara köy ve mahalle muhtarları ile din görevlilerimizin de destek vermeleri istendi’’ dedi.

