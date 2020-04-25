YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Şaphaneli üreticilere damızlık teke

Şaphaneli üreticilere damızlık teke

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesindeki üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 10 adet damızlık Honamlı Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi.Proje çerçevesinde, dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan 10 adet Honamlı Tekesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, proje uygulamaya gönüllü 5 yetiştiriciye teslim edildi.Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, finansmanı Kütahya İl Özel İdaresince karşılanan, damızlık sürü ıslah projesi kapsamında ilçemizde 5 adet üreticimize toplam 10 adet honamlı ırkı damızlık tekeler teslim edildi.Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesindeki üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 10 adet damızlık Honamlı Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje çerçevesinde, dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan 10 adet Honamlı Tekesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, proje uygulamaya gönüllü 5 yetiştiriciye teslim edildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, finansmanı Kütahya İl Özel İdaresince karşılanan, damızlık sürü ıslah projesi kapsamında ilçemizde 5 adet üreticimize toplam 10 adet honamlı ırkı damızlık tekeler teslim edildi.Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:54
Yatsı
21:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.