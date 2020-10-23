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Sapunaru 2 maç yok

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen futbolcusu Sapunaru, iki resmi maçta forma giyemeyecek.Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta rakibine yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Cristian Sapunaru’nun cezası belli oldu.

Sapunaru 2 maç yok

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen futbolcusu Sapunaru, iki resmi maçta forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta rakibine yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Cristian Sapunaru’nun cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Rumen futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "PFDK’nın 22 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Cristian Sapunaru’nun 17 Ekim 2020 tarihinde oynanan Sivasspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi Müsabakadan Men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Bu karar sonrasında Kayserispor’un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, ligin 7.haftasında deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor ve ligin 8.haftasında Kayseri’de oynanacak Hatayspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

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