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Şar: “Ekonomideki kötümser tahminler yine boşa çıkmıştır”

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Türkiye ekonomisinin istikrarının her geçen gün yüksek seviyelerde seyretmesinin sevindirici olduğunu açıkladı.“İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.

Şar: “Ekonomideki kötümser tahminler yine boşa çıkmıştır”

ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Türkiye ekonomisinin istikrarının her geçen gün yüksek seviyelerde seyretmesinin sevindirici olduğunu açıkladı.
“İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımız devam ediyor. Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkmıştır” değerlendirmesinde bulunan ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar, “Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği böyle bir bir dönemde yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin ekonomimizde tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde hedeflerimize yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmayla inşallah çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına inşallah şahit olacağız. Türkiye cari açıkla değil, cari fazlayla devam etmiş olacaktı. Ekonomide tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içinde, hedeflerine yönelik adımları atmaya devam ediyor. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın mücadelesi de takdire şayandır. İnşallah, çok yakın bir dönem içinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, nezdinde de çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız." diye konuştu.

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