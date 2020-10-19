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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kimseki Kavşağı’nda meydana geldi.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kimseki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 06 DB 0379 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf K., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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