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Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

14.01.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ’da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Alacakaya ilçesi Sori krom ocakları bölgesinde meydana geldi.

Elazığ’da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Alacakaya ilçesi Sori krom ocakları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, krom ocağından aldığı maden yükünü boşalttıktan sonra Sori bölgesindeki ocağa dönüşe geçen Selahattin Tosuncu (42) idaresindeki 06 GA 2686 plakalı tır, virajı alamayarak şarampolden aşağı yuvarlandı. Ters dönen tırı gören bölgedeki özel güvenlik görevlileri Tosuncu’yu araçtan çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Tosuncu’nun cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

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