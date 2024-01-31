Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.P., idaresindeki 42 AON 904 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından şarampole devrildi ve sürücü A.P., yaralandı. Yaralı sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde bulunan ve çevreye dağılan malzemeler ise olay yerine gelen firma görevlileri tarafından başka bir araca nakledildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

