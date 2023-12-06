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Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı

06.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza Cemilbey - Ortaköy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. idaresindeki 34 FGU 338 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B. ile B.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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