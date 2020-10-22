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Şarampole uçan traktör sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 22:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Kula-Alaşehir yolu Konurca Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit Yılmaz (59) idaresindeki 45 RA 2173 plakalı traktör, Kula’dan Alaşehir yönünde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçan traktörün sürücüsü Hurşit Yılmaz ağır yaralandı. İhbar edilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yılmaz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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