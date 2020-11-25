YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kayseri’nin İncesu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dörtyol Mevkiinde Niğde’ye gitmekte olan M.N.Ç.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dörtyol Mevkiinde Niğde’ye gitmekte olan M.N.Ç. idaresindeki 38 FZ 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı M.N.Ç. ambulansla İncesu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.