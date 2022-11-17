YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı

17.11.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin 10 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir G. idaresindeki 80 ABV 475 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildiÇalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyorDoğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyor
Anahtar Kelimeler:
kaza

Osmaniye Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:25
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:49
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.