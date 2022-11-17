Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Mezgitli bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir G. idaresindeki 80 ABV 475 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Mayriye G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

