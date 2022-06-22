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Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davanın sanığına 27 yıl hapis cezası

22.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili davanın sanığına 27 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yapılmasına ilişkin yargılanan sanık, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu Ilia Sacali ile taraf avukatları katıldı.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık Ilia Sacali, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Son 5 yıldır Türkiye'ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ailemi ve çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim. Bir an önce eve dönmek istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ilia Sacali'nin "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından 27 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Davanın firari sanıkları Vasyl Nachev, Alexei Terzinov ve Dmitri Aricov'un ise Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına devam edildiği öğrenildi.

- Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, Eskişehir'deki evlerinde 18 Mayıs 2019'da darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Soyguncuların, evdeki anahtarı bularak kasadan 10 bin avro, 10 bin dolar, 60 cumhuriyet altını, Hint takı seti, 6 beşibiryerde, zümrüt taşlı gerdanlık, beyaz pırlantalı gerdanlık, pırlanta taşlı kolye ve bilezik, Trabzon seti, 4 karatlık yüzük, 2 karat küpe, çok sayıda küçük altın, zümrüt küpe, kolye setleri ve altın bilezikleri sırt çantalarına doldurduktan sonra bahçeye girdikleri yerden çıkıp kaçtıkları belirlenmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Lulia Dragusan tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Moldova uyruklu 4'ü kadın 6 kişi de Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Türk makamlarına teslim edilen bu kişilerden Dragusan'ın sevgilisi tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar Lulia Dragusan ve Alexandr Aricov, Aralık 2020'deki duruşmada 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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