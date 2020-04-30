Saray-ı Cedide-i Amire'de kazılar yıl boyunca devam edecek

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı'nın yükselme dönemi padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) kazıları, "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar" arasına alınarak Trakya Üniversitesine (TÜ) verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının birbirinden önemli yapılar ve sanat eserleriyle yeni bulgulara her zaman açık olduğunu söyledi.

Alanın çok önemli yapılara ve sanat eserlerine sahip olduğunu belirten Tabakoğlu "Bizi bir beylikten imparatorluğa getiren, Balkanları ve İstanbul'u fetheden ruh burada yatıyor. Bu yapıları ortaya çıkardığımızda o zamanki ruh, bizi biz eden anlayış da ortaya çıkmış olacak." dedi.

Bugüne kadar Osmanlı dönemine ve ecdada ait pek çok değerin gün yüzüne çıkarılmaya ve ayağa kaldırılmaya çalışıldığını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2018 yılından bugüne kadar yürütülen çalışmalara yeni bir boyut ve derinlik katmak için işe koyulduk. Bu süreçte, kazı faaliyetlerinin bilimsel danışmanlığı görevini üstlenen Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu ve tüm ekibine gereken desteği vererek bir kazı evi tahsis ettik. Edirne Yeni Sarayı'nda 2018-2019 yılı kazıları, müze denetiminde, Doç. Dr. Kurtişoğlu'nun bilimsel danışmanlığında sürdürüldü."