Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyor

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, Kennedy Caddesi boyunca uzanan kuyruk oluşturdu.

Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan her yaştan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi ziyaretçiler çocuklarıyla, kimileri ise torunlarıyla gemiyi gezerek, farklı bir gün geçirdi.

TCG Anadolu gemisini görmek için gelen Engin Karahan, 2,5 saattir sırada beklediğini belirterek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Muazzam bir gemi." dedi.

Arkadaşları ile gemiyi ziyarete gelen Serra Taşçı, böyle bir gemiye ayak basacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi

Ara tatili değerlendirmek için 10 yaşındaki torunu Efe Yıldırım ile gemiyi ziyaret eden Aysel Özden ise "Biz torunumla gezmeye geldik, merak ediyoruz. Gelecekte bir hatıra kalır anneannesiyle birlikte. Gurur duyuyoruz gemimizle. Allah razı olsun." diyerek duygularını ifade etti.

Torunu Yıldırım ise gemiyi göreceği için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Türkiye'ye böyle bir gemi kazandırıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ömer Çetinkaya da duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok heyecanlıyım. Şu anda görünüşü bile beni çok mutlu ediyor. Daha da güzel günlerimiz olsun inşallah. Ülkemiz iyiye gidiyor, ben ona inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin inşallah."

23 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

