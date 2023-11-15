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Sarayburnu’nda gırgır ağı ile avcılık yapan 3 kişiye 85 bin 767 TL para cezası

15.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan genel devriye ve kontrollerde, sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapan 3 şahsa toplam 85 bin 767 TL idari para cezası uygulandı.

Sarayburnu’nda gırgır ağı ile avcılık yapan 3 kişiye 85 bin 767 TL para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan genel devriye ve kontrollerde Sarayburnu önlerinde bir gırgır teknesinin balık avcılığı yaptığı görüldü. Tekneye yaklaşıldığında, 19 metrede gırgır ağı atıldığı tespit edildi. Ağ attığı belirlenen A.B, B.Y. ve T.Y. isimli şahıslar yakalandı. 3 kişiye sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapmaktan toplam 85 bin 767 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 900 metrelik istavrit toplamakta kullanılan gırgır ağı yediemin olarak gemi kaptanına teslim edildi.

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