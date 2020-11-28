Saray’da korona virüs denetimi

Van’ın Saray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Saray İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında ilçede denetim yaptı. Paket servisi yapan restoranlar, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve mağazalarda müşteri kapasitelerini denetleyen ekipler; maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.



