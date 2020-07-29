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Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

EDİRNE HABERLERİ  | 29.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı Sarayiçi Er Meydanı'nda gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağı konusunda Bilim Kurulu'nun kararı beklenirken Sarayiçi Er Meydanı'nı güreşlere hazır hale getirdiklerini belirtti.

Er meydanında her yıl 2 binden fazla pehlivanın mücadele ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde baş gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin akıbeti, Bilim Kurulu'nun vereceği karar sonrasında netlik kazanacak. Güreş camiasının odaklandığı kararın ne şekilde olacağı merak edilirken, er meydanındaki çimler belirli periyotlarla sulanıyor, biçilerek gübreleniyor.

Bilim Kurulu olumlu karar verirse, sahamız hazır. Güreşler önceki yıllarda olduğu gibi o mükemmel çayırda yapılacak. Olumsuz bir karar çıkarsa da güreş alanının bakımını biz yine yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz dualı çayırda periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çimler istenilen şekilde biçildi, gübrelendi, sulandı. Tüm tribünler elden geçirilerek gerekli yerlere müdahaleler yapıldı. Güreşlerin yapılması yönünde karar çıkarsa, er meydanı hazır."

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