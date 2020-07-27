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Sarayköy’de düğünlere korona virüs denetimi

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Denizli’de Pandemi Kurulu tarafından salgına karşı vaka sayısının artışını engellemek amacıyla düğünlerde polis, belediye ve sağlık ekiplerinin denetlenmesine karar ardından Sarayköy’de ekipler düğünleri denetledi.Denizli Pandemi Kurulu, korona virüs salgınındaki vaka artışlarına düğün törenleri olmak üzere toplu yapılan etkinliklerin neden olduğunu belirterek özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar günleri yapılacak olan düğün törenlerinde kolluk kuvvetleri, İlgili Belediye ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan ekipler tarafından denetimlerin sıklaştırılmasına karar vermişti.

Denizli’de Pandemi Kurulu tarafından salgına karşı vaka sayısının artışını engellemek amacıyla düğünlerde polis, belediye ve sağlık ekiplerinin denetlenmesine karar ardından Sarayköy’de ekipler düğünleri denetledi.
Denizli Pandemi Kurulu, korona virüs salgınındaki vaka artışlarına düğün törenleri olmak üzere toplu yapılan etkinliklerin neden olduğunu belirterek özellikle Cuma, Cumartesi, Pazar günleri yapılacak olan düğün törenlerinde kolluk kuvvetleri, İlgili Belediye ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan ekipler tarafından denetimlerin sıklaştırılmasına karar vermişti. Kararın ardından Sarayköy’de düğün denetimleri için harekete geçildi. Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı görevli personel ve zabıta ekipleri hazır bulundu. Yapılan denetimlerde korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan bulundurulması, masa ve sandalye mesafeleri incelendi. Sarayköy’de 1 Temmuz itibariyle 18 düğünün denetlendiği ve kurallara aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi. Kurallara uymayanlara ise 900 TL ile 3 bin 150 TL arasında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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