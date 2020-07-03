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Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen şifa deposu sarı kantaron otu halkın ilgi odağı oldu.Topladıkları sarı kantaron otunu hem yağ, hem de çay olarak tükettiklerini söyleyen İsmail Kaya,” Sarı kantaron otunun çayı özellikle strese bağlı olan rahatsızlık ve hastalıklarda, ayrıca kantaron çiçeklerini cam kavanozda zeytinyağıyla karıştırıp güneşte 45 gün kadar bekleterek elde edilen yağı da yara ve yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen şifa deposu sarı kantaron otu halkın ilgi odağı oldu.
Topladıkları sarı kantaron otunu hem yağ, hem de çay olarak tükettiklerini söyleyen İsmail Kaya,” Sarı kantaron otunun çayı özellikle strese bağlı olan rahatsızlık ve hastalıklarda, ayrıca kantaron çiçeklerini cam kavanozda zeytinyağıyla karıştırıp güneşte 45 gün kadar bekleterek elde edilen yağı da yara ve yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sarı kantaron otu bölgemizde yol kenarlarında, ormanlık alanlarda, tarlalarda ve kırlarda kendiliğinden yetişmektedir. Aktarlarda kilosu 50-60 liradan satılan şifalı sarı kantaron otunu özellikle Gölcük Yaylasına pikniğe gittiğimizde bolca topluyoruz” dedi.

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

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