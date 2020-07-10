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Sarı: "Kavga olayının Mes-Koop ile ilgisi yok"

MERSİN HABERLERİ  | 10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin-Silifke hattında çalışan bir minibüs sürücüsünün, aynı hatta çalışan bir başka kooperatife üye araç sürücüsü tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülere tepki göstererek, "Kavgayı asla tasvip etmiyoruz, kavga çağdışı bir olay" dedi.Sarı, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, habere konu olan görüntülerde darp olayına karışan aracın ve sürücüsünün Kızkalesi Kooperatifine ait olduğunu, Mes-Kop ile bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, "Kim olursa olsun, böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil.

Sarı: "Kavga olayının Mes-Koop ile ilgisi yok"

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, Mersin-Silifke hattında çalışan bir minibüs sürücüsünün, aynı hatta çalışan bir başka kooperatife üye araç sürücüsü tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülere tepki göstererek, "Kavgayı asla tasvip etmiyoruz, kavga çağdışı bir olay" dedi.
Sarı, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, habere konu olan görüntülerde darp olayına karışan aracın ve sürücüsünün Kızkalesi Kooperatifine ait olduğunu, Mes-Kop ile bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, "Kim olursa olsun, böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Ortada bir sorun varsa, bunun hukuki yollardan ilgili kurumlarla görüşülerek çözülmesi gerekir" diye konuştu.
Mes-Koop’un 70 yıllık maziye sahip, toplu taşıma kültürü olan bir kuruluş olduğunu kaydeden Sarı, "Biz herkese saygılıyız. Can taşıyoruz ve o canlar bize emanet. Hiçbirinin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Elbette her kesimde çürük elmalar olabilir. Biz o kişileri tespit ettiğimizde derhal uzaklaştırıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Yolcularımız, bizim velinimetimizdir. Ücret ödüyorlar ve biz bunun karşılığında yolcularımıza en konforlu, en iyi hizmeti vermek zorundayız. Yolcuya hakaret eden, kötü söz veya kötü muamelede bulunan şoförü tespit ettiğimizde kesinlikle kurumdan uzaklaştırıyoruz. Yolcularımızdan da ricamız, böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka bize bildirsinler" ifadelerini kullandı.
Ayın zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olduğunu hatırlatan Sarı, minibüsçüler arasında yolcu indirme-bindirme meselesinden dolayı yaşanan kavga olayını tasvip etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Kavga çağdışı bir olay. Ortada bir sorun varsa hukuki yollardan ilgili kurullar çerçevesinde çözülmelidir. Olayın takipçisi olacağız ve tekrarının yaşanmaması için gerekeni yapacağız" dedi.

Sarı:

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