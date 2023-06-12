Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi paylaşım: "Her şey için teşekkürler, seni hep hatırlayacağız Fenerbahçe"

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, ilk transfer hamlesi Ryan Kent ile gelmişti. Sarı-Lacivertliler'de gelecek isimler kadar ayrılan isimler de ses getirecek gibi dururken yıldız ismin eşinden beklenmedik bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'de bir türlü performansını istenilen seviyeye taşıyamayan İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği merak edilirken, yıldız oyuncunun eşinden bir veda paylaşımı geldi.
Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadelerini yazdı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi. Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.
Bu paylaşım bir anda gündem olurken, Gözde Kahveci paylaşımında bulunan bu açıklamayı kısa süre içerisinde sildi.
????İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi paylaşım...— Mynet Spor (@mynetspor) June 12, 2023
"Her şey için teşekkürler, seni hep hatırlayacağız Fenerbahçe." pic.twitter.com/0TPLq7tPIy