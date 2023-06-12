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Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi paylaşım: "Her şey için teşekkürler, seni hep hatırlayacağız Fenerbahçe"

12.06.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe transfere oldukça hızlı bir giriş yaparken Ryan Kent'i kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler'de takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi paylaşım: "Her şey için teşekkürler, seni hep hatırlayacağız Fenerbahçe"
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, ilk transfer hamlesi Ryan Kent ile gelmişti. Sarı-Lacivertliler'de gelecek isimler kadar ayrılan isimler de ses getirecek gibi dururken yıldız ismin eşinden beklenmedik bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de bir türlü performansını istenilen seviyeye taşıyamayan İrfan Can Kahveci'nin takımdaki geleceği merak edilirken, yıldız oyuncunun eşinden bir veda paylaşımı geldi.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

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Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadelerini yazdı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi. Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

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Bu paylaşım bir anda gündem olurken, Gözde Kahveci paylaşımında bulunan bu açıklamayı kısa süre içerisinde sildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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