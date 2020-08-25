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Sarı siyahlılar 3 yıldız oyuncuyla anlaştı

İZMİR HABERLERİ  | 25.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yer alan İzmir’in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı siyahlılar 3 yıldız oyuncuyla anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yer alan İzmir’in Aliağa ilçesinin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 oyuncuyu renklerine bağlayan Aliağaspor FK, geçen sezon ligleri başarıyla tamamlayan 3 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.
2020-2021 sezonunda şampiyonluğu ve profesyonel lige çıkmayı hedefleyen sarı siyahlı ekip, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde geçtiğimiz sezon Aliağaspor FK’da forma giyen orta saha oyuncuları Erkan Gövercin (22), Osman Buğra Uysal (23), kenar hücum oyuncusu Uğur Karakoç’la (30) yeni sezon için anlaştı. Transfer sürecine hızlı başlayan Aliağaspor FK, böylece bir hafta içinde 11 dış, 3 iç olmak üzere toplam 14 transfer gerçekleştirdi.

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