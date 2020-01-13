YURTHABER
  4. Sarı Zeybek THM Korosu huzurevi sakinleri için sahne aldı

Sarı Zeybek THM Korosu huzurevi sakinleri için sahne aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle, huzurevi sakinleri için sahne aldı.Antalya’da hizmet veren Antalya Huzurevi, Doğan Güneş Huzurevi, Emir Çalıkuşu Huzurevi, Fethi Bayçın Huzurevi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle, huzurevi sakinleri için sahne aldı.
Antalya’da hizmet veren Antalya Huzurevi, Doğan Güneş Huzurevi, Emir Çalıkuşu Huzurevi, Fethi Bayçın Huzurevi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bilgi Çınarlarımızın Gölgesinde Nice Yıllara Konseri”yle gönüllerince eğlendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu, “Bağlamam var üç telli, Yağmur yağar siyahları efem ıslanır, Gül kuruttum, Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı, Gör beni dinle” gibi bir birinden değerli türküleri, huzurevlerinin bilgi çınarları için seslendirdi.
Konseri izleyen huzurevi sakinlerinden Vahdi Uçar, “Bizi düşündükleri için çok mutlu olduk. Böyle bir programa bizleri de davet ettikleri için çok sevindik. Bizler için bir anı. Hazırlayanlara ve bizleri buraya davet edenlere teşekkür ediyorum” dedi.
“Türk halk müziğini candan severiz” diyen Selahattin Bayık ise gençlik yıllarımızda geldiği bu tür konserlere artık gelemediklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. “Buralara hiç gelmemiştim” diyen Türkan Coşkun ise ilk kez bir konser izlediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
‘Odam Kireçtir Benim’ türküsünden bir dörtlük okuyan Kadir Kutlu, Konyaaltı Belediyesi Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosunun konserini büyük keyifle izlediğini kaydetti.
Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı ise konuşmasında şunları kaydetti, “Konyaaltı Belediyesi bu konseri Özcan Demir’in şefliğinde sizlerle beraber yapmak istedik. Sizler bizlerin bilge çınarlarısınız. Sizlere baktığımda hayata dair her ne varsa, üzüntü, sevgi, coşku, heyecan, büyük bir tecrübe görüyorum. Sizler bizler için büyük bir tecrübesiniz. Sizlerin önderliğinde bilgeliğinde bu gün burada sizlerin karşısında konuşabildiğim için şahsım adına ben çok mutluyum. Ben bu konser için emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.” Konuşmasının ardından Mehmet Batı, Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu Şefi Özcan Demir’e çiçek takdim etti.
Ardından tüm hızıyla devam eden konserde, bilge çınarlar zaman zaman sahnede, zaman zaman ise koltukların da oynayıp, şarkılara eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Genç müzisyenler göz doldurduGenç müzisyenler göz doldurdu
30 özel sağlık kurumuna 162 bin 24 TL tutarında idari para cezası uygulandı30 özel sağlık kurumuna 162 bin 24 TL tutarında idari para cezası uygulandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Arat Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Sahil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.