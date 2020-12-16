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Sarıbeyler Tandır Damı’nın açılışı için geri sayım başladı

ANKARA HABERLERİ  | 16.12.2020 12:49 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi, Sarıbeyler köyünde peyzaj çalışması devam eden tandır damının açılışını yapmak için gün sayıyor.

Keçiören Belediyesi, Sarıbeyler köyünde peyzaj çalışması devam eden tandır damının açılışını yapmak için gün sayıyor. Tamamlanan tandır damının çevre düzenleme çalışması başladı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemize bağlı köylerimizde geleneksel gıdaların üretimini teşvik etmek ve doğal gıda talebini karşılamak için köylerimize yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda ilkini Sarıbeyler köyümüzde inşa ettiğimiz tandır damımızda sona yaklaştık ve şu anda çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. Köylülerimizin el emeği göz nuruyla ürettiği tandır ekmeği sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz" dedi.
Altınok, çiftçileri üretim konusunda da teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladıklarını anımsatarak, “Şehrimizi doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacağız” dedi.

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