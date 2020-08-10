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Sarıcakaya yolu çöp ve moloz yığınlarından kurtulamıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir-Sarıcakaya yolu çevresi çöp ve moloz yığınlarından kurtulamazken, belediyenin uyarı levhası da sorumsuzları caydıramıyor.Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi içinde bulunan Eskişehir - Sarıcakaya yolu üzerindeki bir çok noktaya, kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp ve moloz dökülüyor.

Eskişehir-Sarıcakaya yolu çevresi çöp ve moloz yığınlarından kurtulamazken, belediyenin uyarı levhası da sorumsuzları caydıramıyor.
Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi içinde bulunan Eskişehir - Sarıcakaya yolu üzerindeki bir çok noktaya, kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp ve moloz dökülüyor. Belediyenin astığı tabela ile atık dökülmesi yasaklansa da, duyarsız vatandaşlar uyarılara aldırış etmiyor. Kimsenin olmadığı sakin saatlerde getirip moloz döken şahıslar, bölgede yaşayan mahalle sakinlerini de çileden çıkarmış durumda. Korona virüs (Covid-19) salgınının olduğu bu dönemde hem çevre hem de görüntü kirliliği olması da ‘bu kadar olmaz’ dedirtiyor. Mahalleli bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını isterken, yetkililerden destek bekliyor.

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