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Sarıçam çöplüğüne bilirkişi incelemesi

ADANA HABERLERİ  | 21.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Sarıçam çöplüğü hakkında bilirkişi incelemesine karar verdi. 5 kişilik bilirkişi heyeti bölgede incelemede bulunacak.
Adana’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarından birisi olan Sarıçam çöplüğü hakkında, Sarıçam Platformu üyeleri Bülent Maraklı, Enes Cihan Yalman, Veysi Kurul, Taner Talaş ve Harun Kaya konuyu yargıya götürerek çöplüğün taşınmasıyla alakalı dava açmışlardı.
Adana 3. İdare Mahkemesi, ilgili firma ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmeyi esas alarak yapılan başvuruyu reddetmişti. Davanın takibini yapan Sarıçam Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Maraklı, mahkeme sonucuna itiraz ederek, kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’ne götürdü. İstinaf mahkemesi dosyayla alakalı itirazı haklı görerek bilirkişi incelemesine karar verdi.
5 maddelik kararda çöplükle alakalı geniş bir bilirkişi incelemesine karar veren mahkeme, üniversitelerin ilgili bölümlerinden olmak kaydı ile harita kadastro mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği, halk sağlığı uzmanlığı, klinik psikoloji uzmanlık alanından olmak üzere 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmasına hükmetti.
Gerekçeli kararda Sarıçam çöplüğünün özellikle çevrede oturanların kokudan ne derecede etkilendiği, ruhsal sağlık durumları ve günlük yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğinin, fizyolojik açıdan sağlık değerlendirmesi yapılmasının, sinek yoğunluğu oluşmasına sebep olup olmadığının araştırılıp incelenmesine karar verildi.
Mahkeme kararı ile alakalı açıklamada bulunan Sarıçam Platformu Sözcüsü Av. Bülent Maraklı, “Sarıçam bölgesindeki yapılaşma esas alındığında, çöplüğün orada bulunması ne hukuka ne de insan sağlığına uygun bir durum olmadığı aşikardır. Maalesef çöplüğü işleten firma, anayasaya, kanun ve yönetmeliklere uymayan bir anlayışla faaliyetlerine devam etmektedir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın çöplükten doğan rahatsızlıklara ve vatandaş şikayetlerine binaen hassasiyet gösterip denetimleri sıklaştırması, koku ile alakalı ilgili firmaya baskı yapmasına rağmen maalesef sözleşmeden doğan hakkını firma kötüye kullanarak gereğini yapmamaktadır. İstinaf mahkemesinin kararı bu yönüyle gerek bölge gerekse tesis açısından tarihi bir karardır. Üniversitemizin ilgili bölümlerinden oluşacak bilirkişi heyetinin çöplükle alakalı tüm olumsuzlukları ve hukuksuzlukları ortaya çıkaracak bir rapor hazırlayacağına inanıyorum. Bu rapor sonrasında mücadelemizi hukuki düzlemde daha da etkinleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

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