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  4. Sarıçam Çöplüğü’ne bilirkişi incelemesi 4 Eylül’de yapılacak

Sarıçam Çöplüğü’ne bilirkişi incelemesi 4 Eylül’de yapılacak

ADANA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sarıçam çöplüğü hakkında Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.

Sarıçam çöplüğü hakkında Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından verilen karar gereği bilirkişi incelemesi 4 Eylül Cuma günü yapılacak. 5 kişilik bilirkişi heyeti saat 15.00’da bölgede incelemede bulunacak.
Adana’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarından birisi olan Sarıçam çöplüğü hakkında, Sarıçam Platformu üyeleri Bülent Maraklı, Enes Cihan Yalman, Veysi Kurul, Taner Talaş ve Harun Kaya konuyu yargıya götürerek çöplüğün taşınmasıyla alakalı dava açmışlardı.
Adana 3. İdare Mahkemesi, ilgili firma ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmeyi esas alarak yapılan başvuruyu reddetmişti. Davanın takibini yapan Sarıçam Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Maraklı, mahkeme sonucuna itiraz ederek, kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’ne götürdü. İstinaf mahkemesi dosyayla alakalı itirazı haklı görerek bilirkişi incelemesine karar verdi.
5 maddelik kararda çöplükle alakalı geniş bir bilirkişi incelemesine karar veren mahkeme, üniversitelerin ilgili bölümlerinden olmak kaydı ile harita kadastro mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği, halk sağlığı uzmanlığı, klinik psikoloji uzmanlık alanından olmak üzere 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmasına hükmetti.
Gerekçeli kararda Sarıçam çöplüğünün özellikle çevrede oturanların kokudan ne derecede etkilendiği, ruhsal sağlık durumları ve günlük yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğinin, fizyolojik açıdan sağlık değerlendirmesi yapılmasının, sinek yoğunluğu oluşmasına sebep olup olmadığının araştırılıp incelenmesine karar verildi.
İnceleme kararı verilen çöplük hakkında bilirkişilerin 4 Eylül Cuma günü saat 15.00’da bölgede inceleme yapacakları öğrenildi.

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