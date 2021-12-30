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Sarıçam ormanlarına dönen göçmen bozayılar kış uykusuna yattı

30.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ve kasım aylarında gittikleri Artvin Şavşat'tan dönen bozayılar, aralık itibarıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında kış uykusuna başladı - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Sarıkamış'ta ve Türkiye'nin her tarafında doğa kış uykusuna yattı, ilkbahara kadar uyuyacak. Doğanın uyanmasıyla birlikte bozayılar tekrar Sarıkamış ormanlarındaki yerlerini alacaklar"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Her yaz beslenmek için gittikleri Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya dönen bozayıların büyük çoğunluğu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yattı.

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da "sakin şehir" unvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

İyi beslenip yağ depolayan ve ekim-kasım aylarında, gittikleri yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek geri dönen ayılar, aralık itibarıyla Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında kış uykusuna başladı.

Göçmen bozayıların bir kısmı ise ilçedeki çöplüklerde beslenmeyi sürdürüyor.

- "Bazıları kış uykusuna yatmayacak"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ın simgesi ayıların artık kış uykusuna yatma zamanının geldiğini söyledi.

İlçeye yağan karla ayıların yuvalarına çekildiğini ifade eden Çoban, "Sarıkamış'ta ve Türkiye'nin her tarafında doğa kış uykusuna yattı, ilkbahara kadar uyuyacak. Doğanın uyanmasıyla birlikte bozayılar tekrar Sarıkamış ormanlarındaki yerlerini alacaklar." dedi.

Çoban, ilçedeki hazır besin deposu olan çöplük nedeniyle bazı ayıların kış uykusuna henüz yatmadığını belirterek, "Bazıları da hiç kış uykusuna yatmayacak. Bu aslında Sarıkamış'ta ekolojik bir sorundur. Bunun için valilik, kaymakamlık, belediye, Doğa ve Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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